Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cam Piramit'te şenlik alanı düzenledi. Yüzlerce çocuk, belediye tarafından dağıtılan uçurtmaları uçurdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler Cam Piramit'te başladı. Kutlamaların ilk gününde çocuklar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluştu. 7'den 70'e binlerce Antalyalı, Cam Piramit'te kurulan etkinlik alanına akın etti. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmalarla ilgilendi.

12 şehirden turnuvaya katılım

Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Cam Piramit'te gerçekleştirilen 10. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda 12 farklı ilden gelen 2 bin 375 öğrenci yarışıyor. Sporcular 5-12 yaş aralığında, 16 kategoride mücadele ediyor. Turnuvaya katılan tüm sporculara madalya verilecek. Turnuva bitiminde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupa, ayrıca birinciye bisiklet, ikinciye, scooter, üçüncüye kaykay, dördüncüye ailesi ile birlikte Tünektepe Teleferik, beşinciye de Zıp Zıp Parka ücretsiz giriş hediye edilecek.

Şenlikler kapsamında alanın kurulan şişme oyun parkı, yüz boyama ve baskı atölyesi, meslek atölyeleri, çocuk oyun alanları da kuruldu. Transformers filminin karakterleri Autobot'ları gören çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Yazar Betül Kanpolat'ta çocuklara masal okudu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye meslek atölyesinde çocuklara yangın konusunda bilgi verilerek simülasyonla yangın söndürme teknikleri anlatıldı.