Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı

Farklı ülkelerden Antalya'ya gelen çocuklar Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri ile izleyenlere coşkulu bir gün yaşattı. Çocuklar tüm dünyaya barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi mesajı verdi.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü'nün düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği çerçevesinde 12 farklı ülkeden Antalya'ya gelen 400 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sevgi korteji yaptı.

Türk öğrencilerin de yer aldığı ve 680 çocuğun katıldığı kortej, Atatürk Parkı Barbaros Ortaokulu karşısında başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda kurulan sahnede Kırgızistan, Litvanya, Özbekistan, Filistin, Almanya, İran, Portekiz, Polonya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Estonya'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü dansları Antalyalıların beğenisine sundu.

“Dünyaya barış mesajı”

Kültür şöleninin yaşandığı şenlikte vatandaşlar çocukların gösterilerine alkışlarla eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar Antalya'dan dünyaya barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi mesajı verdi.