Antalya'da 235 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Kademeli normalleşme kapsamında yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya'da, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Dilşad Refizade İlkokulunda ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Sınıflara giren Er, sıraya oturup öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Er'e öğrenciler dezenfektan ve kolonya ikram etti. Öğrencilerin velileri eşliğinde okula geldiği, ateşleri ölçüldükten sonra ellerine dezenfektan dökülüp içeri alındığı görüldü. Maske takan öğrencilerin çoğunun yüzünde ayrıca siperlik olduğu ve sıralarının üzerinde ıslak mendil, kolonya ve dezenfektan bulunduğu gözlemlendi.

235 bin 711 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Öğrencilerin okullarını özlediğini ve alınan pandemi önlemlerini başarılı bulduğunu dile getiren Hüseyin Er, Antalya'da bin 727 okulda 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin yüz yüze eğitime başladığını bildirdi.

Okula girişten sınıf dahil tüm tedbirlerin alındığıı ifade eden Er, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor. Uzun bir aradan sonra öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerini alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Tekrar çocuklarımızdan ayrılmak istemiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassas davranmalarını istirham ediyoruz. Okullarda belli bölgelere dezenfektan yerleştirildi, sosyal mesafenin ihlal edilmemesi içinde çalışmalar yürütüyoruz”dedi.

Seyreltilmiş sınıflar

Kalabalık sınıflarda seyreltilmiş eğitim öğretim yürüttüklerinin altını çizen Er, “Eğitim öğretimi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştiriyoruz. Sınıfların günlük rutin temizlikleri yapılırken, teneffüs aralarında bile görevliler çalışıyor. Çarşambaları ise gün boyu detaylı temizlik yapılacak” ifadelerine yer verdi.