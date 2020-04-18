Antalya'da 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yapan Alman vatandaşı plaketle ödüllendirildi

Antalya'da 24 ihtiyaç sahibine yaptığı 500'er lira yardımla gündeme gelen Alman vatandaşı Maık Koge'ye Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından teşekkür plaketi verildi. Yardımları kalbinin sesini dinleyerek yaptığını belirten Maık Koge, “sosyal medya ve farklı mecralardan bana ulaşanları araştırıp gerçek ihtiyaç sahiplerine elimden geldiğince yardımda bulunuyorum. Manavgat'ta çok zengin insan var, hepsi biraz yardımda bulunsa ihtiyaç sahibi kalmaz" dedi.

Manavgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere nakit para yardımı yapmasıyla gündeme gelen ve 5 aydır eşi ve kızıyla birlikte Türkiye'de Side'de yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge'ye, Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye'de ve burada yaşamayı tercih etmesinde en önemli etkenin Türkiye'deki insanların sevgisi ve samimiyeti olduğunu söyleyen Maik Kage, "Şu an birçok kişi bana gelip yardım istiyor. Ben zaten insanları gördüğüm zaman kalbimden o an ses geliyor. O ses geldiğinde yardımda bulunuyorum. Sosyal medya üzerinden ya da farklı mecralardan bana ulaşıyorlar ve teşekkür ediyorlar böyle bir şey yaptığım için. Emniyet ve Jandarma teşkilatının yaptığı hizmetler yanında yanında benim yaptığım hiçbir şey” dedi.

İnsanlara korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Kage, "Manavgat'ta maddi durumu çok iyi olan insanlar var. Benim yaptığım yardımlar imkanların dahilinde çok küçük bir şey. Benden daha iyi olanlar var. Herkes birazcık yardımda bulunduğu zaman çok kişinin ihtiyaçları giderilir” dedi.

Manavgat'ta bulunan yerleşik yabancılar adına Maik Kage'ye ve ailesine plaket takdim ederek teşekkür etmek istediklerini belirten MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, “Bu örnek davranıştan umarım birçok kişi feyz alır ve böyle yardımlar yaparlar. Bütün yabancılar genelde turizmle uğraştıkları için sıkıntılı durumdalar ama biz kendi içimizde örgütlenip yabancı, Türk ayırmaksızın daha kötü durumda olan insanlara yardımcı oluyoruz. Böyle bir örgütlenme içinde yardımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Kage ailesine dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Bahçealtı, Kage ailesini de dernek çatısı altında görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.