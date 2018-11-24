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Antalya'da 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları başladı

Antalya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.


Türkiye'de her yıl kutlanan 24 Öğretmenler Günü, Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşuna geçilerek İstiklal Marşı okundu.


20 okulun katıldığı törende, 52 Türk Bayrağı açıldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etmek üzere sona erdi.

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