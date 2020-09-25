Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması

Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen şok narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 236 araç sorgulandı, 11 araca 42 bin 460 lira para cezası kesildi, 6 kişiye de çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

24 Eylül Perşembe günü 22.00 - 00.00 saatleri arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, özel harekat, asayiş, trafik, çevik kuvvet şube müdürlüklerinden 250 personel ve 2 narkotik madde arama köpeğini katılımı ile şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada sorgulanan 236 araçtan 11'ine 42 bin 460 TL para cezası uygulanıp, 4 araç trafikten men edildi. 526 kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Yapılan ‘Şok Uygulamada' da 3 kişiye ‘Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan, 2 kişiye “Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan, 1 kişiye de “6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda da çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.