İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 26 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri tarafından farklı adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri tarafından farklı adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere operasyon yapılarak 18 parça halinde çuval ve şeffaf poşetlere sarılı 26 kilo 410 gram esrar maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan H.Ş. gözaltına alınarak, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Finike Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkartılan H.Ş. tutuklanarak, Elmalı Cezaevine sevk edildi.


Öte yandan, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmasına kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

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