Antalya'da 288 bin liralık "mavi tik" dolandırıcılığı: 2 gözaltı

Antalya'da haberleşme uygulaması üzerinden ulaştıkları şahısları 'mavi tik' verme vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da Ö.O. ve Ş.K., WhatsApp üzerinden erişim sağladıkları vatandaşları Instagram'daki takipçi ve müşteri sayısını artıracaklarını, hesabı üst seviyede görünür yapmak için mavi tik verileceğini ve bunun karşılığında 10 bin lira istediklerini duyurdu. Şüpheliler bu şekilde vatandaşların verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Paraları almalarına rağmen şüpheliler verdikleri vaatleri yerine getirmedi. Şüphelilerin Antalya'da 2 ayrı olayda toplamda 11 bin 700 lira, diğer illerde 17 ayrı olayda toplamda 288 bin 600 lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayları gerçekleştiren Ö.O. ve Ş.K.'yi suç delilleri ile birlikte Demre ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.