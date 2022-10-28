Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başladı.

Tören, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek'in meydandaki Atatürk anıtı önüne çelenk bırakmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Törene Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Antalya Cumhuriyet Baş Savcısı Zafer Koç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Murat Sezgin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Dişişleri Bakanlığı Antalya temsilcisi Deha Erpek, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.