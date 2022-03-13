Antalya'da 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kontrol noktasına bir kişinin valizinde yapılan aramada 3 bin 300 kullanımlık emdirilmiş sentetik bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aksu ilçesi Topallı yol kontrol noktasında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda otobüste yolcu olarak seyahat eden, İ.U.G. isimli şahsa ait valizde ve sırt çantasında arama yapıldı. Aramada; 1 adet 1514 santim, 6 adet 1010 santim, 3 adet 109 santim, 1 adet 108 santim, 1 adet 98 santim, 1 adet 74 santim, 1 adet 98 santim ebatlarında A4 diye tabir edilen ve yaklaşık olarak 3 bin kullanımlık emdirilmiş sentetik bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 32 adet değişik ebatlarda küçük parçalar halinde kullanmaya veya satılmaya hazır A4 diye tabir edilen (sentetik bonzai) yaklaşık 300 kullanımlık uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette 19,68 gram, 1 adet şeffaf poşete sarılı 10 gram, 1 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette 5,77 dram, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 0,66 gram metamfetamin, a1 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette 1,49 gram olan eroin maddesi, 0,43 gram kokain maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanmak için plastikten yapılan nargile diye tabir edilen aparat, 2 adet cam (bong) uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca şahsa görevli memura kimliğini ibraz etmemesinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40. Maddesi uyarınca 277 TL idari para cezası uygulandı.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.