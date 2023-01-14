Antalya'da 3 gün aralıksız süren yağış, dünyaca ünlü şelaleyi çamur rengine bürüdü

Antalya'da üç gündür aralıksız yağan yağışın ardından dünyaca ünlü Düden Şelalesi çamur çağladı. Debisi yükselen şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, yüzlerce turist manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.

Antalya'da Salı günü akşamı başlayan ve aralıksız 3 gün boyunca etkisini sürdüren yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükselirken, önceki günlerdeki yağış nedeniyle debisi yükselen dünyaca ünlü Düden Şelalesi, adeta çamur çağladı. Şelalenin Lara bölgesinde denizle buluştuğu alan kahverengiye büründü. Denizin rengini ikiye bölen şelaleye kentteki yabancı turistler akın etti. Turistler, şelale kenarında manzara eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.