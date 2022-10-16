Antalya'da 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar bünyesinde B.B. isimli şahsın doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kepez ilçesinde bulunan iş yerinde depoladığı ve araç ile depoladığı uyuşturucu maddeleri il genelinde satacağı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti.

12 Ekim2de düzenlenen operasyonda Kepez ilçesinde bulunan iş yerinde ve araçta arama yapıldı. Aramada B.B. ve A.M.K. isimli şahıslar daralı 3 kilo 800 gram esrar maddesi ile birlikte ele geçirildi.

Şüpheli B.B. ve A.M.K. isimli şahıslara “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.