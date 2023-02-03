Antalya'da 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye getirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada, aralarında muhtarın da bulunduğu 3 kişiyi öldürüp kaçtığı öne sürülen zanlı, jandarmanın özel ekibiyle yakalanıp, eskort eşliğinde zırhlı araçla adliyeye getirildi.

Olay, saat 13.50 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi 15001 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K., Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü'yü (50) otomobilinin içinde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırgan daha sonra Karaöz Mahallesi'ne giderek Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) kanal boyuna çağırdı. Galip Topdemir, babası ve muhtar Şimşek, 06 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla adrese geldi. Burada bekleyen Ahmet K., araca tabanca ile kurşun yağdırdıktan sonra, otomobiliyle bölgeden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Ülkü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki İbrahim Topdemir, Galip Topdemir ve Halil Şimşek'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan 3 kişinin yakınları ise olay yerine geldi.

Ailelerin feryatları yürekleri dağladı

Aileler, "Yanımdan şimdi gittin Mahmut, yavrularımı koydun gittin ya Mahmut. Yavrum beni niye aramadın, çocuğum" diye gözyaşları döktü. Çok sayıda kişinin olay yerine gelmesi nedeniyle jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel ekiple yakalandı

Aksu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, otomobiliyle bölgeden kaçan cinayet zanlısı Ahmet K.'yi yakalamak için aralarında komando, resmi ve sivil ekiplerinin bulunduğu özel bir ekip kurdu. Ekipler, bir süre sonra Ahmet K.'nin olay saatinde kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine arama çalışmasını genişleten ekipler, Ahmet K.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı karakola götürüldü.

Zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından Ahmet K., saat 12.00 sıralarında Antalya Adliyesine sevk edildi. Jandarmanın zırhlı aracıyla eskort eşliğinde adliyeye getirilen zanlı, otopark girişinde indirildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik koridorunu kurmasının ardından araçtan indirilen Ahmet K., ekiplerce adliyeye sokuldu.