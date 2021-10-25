Antalya'da 3 milyon kışlık çiçek toprakla buluşuyor

Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretilen yaklaşık 3 milyon kışlık çiçek Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toprakla buluşturuluyor. Kış aylarında rengarenk görüntüleriyle kentin dört bir yanını süsleyecek mevsimlik çiçeklerin dikimine Konyaaltı Caddesi'nden başlandı. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında caddeye binlerce mevsimlik çiçek dikildi.

“Görsel güzellik katacak”

Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesislerinde, Antalya'nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca çiçek özenle ve titizlikle yetiştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üretimi yapılan yaklaşık 3 milyon kışlık çiçek kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de toprakla buluşturuluyor. Antalya'nın dört bir yanındaki refüj ve kavşakları süsleyecek olan aslanağzı, bellis, menekşe, süs lahanası, alisyum türü çiçekler, kent estetiğine görsel güzellik katacak.