İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 30 Ağustos zafer yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zafer yürüyüşü ve fener alayı düzenledi.

Katılımın yüksek olduğu fener alayına bazı vatandaşlar da balkonlarından Türk Bayraklarıyla destek verdi.


Saat 19.00'da il binası önünde başlayan alaya, İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Meşalelerin ve Türk Bayrağı'nın yer aldığı yürüyüşe pandemi sebebiyle katılamayan vatandaşlar da balkonlarından destek verdi. Maske ve sosyal mesafenin göz önünde bulundurulduğu alay, Cumhuriyet Meydanı'nda Nusret Bayar'ın konuşmasıyla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.