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Antalya'da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak

Antalya’da güvenli eğitim için “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

Antalya'da güvenli eğitim için “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.


Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve okul kolluk görevlilerine, sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması, görevin yerine getirilmesinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda, görevlendirilen personel ve tüm birim amirlerinin katılımlarıyla “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.


Görevliler, sorumlu oldukları okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileriyle iletişim kurarak, okul içi-çevresi ve güzergahındaki karşılaşabilecekleri sorunları ve sorunlara çözüm önerileri ile aksaklıkları rapor ederek, okullar ile Emniyet Müdürlüğü arasında koordinatörlük görevini üstlenecekleri bildirildi.


Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il merkezindeki 316 okulda, 432 personel okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri olarak görevlendirildiği belirtildi.

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