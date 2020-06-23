Antalya'da 33 sağlık tesisi sıfr atık belgesi aldı

Antalya'da “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 33 sağlık tesisi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sonra Antalya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşları içinde ilk “Sıfır Atık Belgesi"ne sahip olan kurum olmuştu. Konuya ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Biz bu sıfır atık projesini tüm tesislerimizde uygulamaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Müdürlüğümüze bağlı 33 hizmet binamızda (22 ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi ile 11 hastane) sıfır atık yönetim sistemi kurduk ve “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Bu proje ile atıklar, kaynağında doğru şekilde ayrılıyor, ekonomik değeri olan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor ve üretilen atık miktarı azaltılarak çevre kirliliği önleniyor. Aynı zamanda atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile de enerji tasarrufu sağlanıyor. Biz de uyguladığımız sıfır atık yönetimi ile binlerce ağacın kesilmesini önledik, tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdık" dedi.

Hülür, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek bilinciyle yürüttülen çalışmaların devam edeceğini aktardı.