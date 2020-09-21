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Antalya'da 35 kilo eroin ele geçirildi

Antalya’da üç farklı adreste yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 kilo eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ve 43 kilo katkı maddesi ele geçirildi.

Antalya'da üç farklı adreste yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 kilo eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ve 43 kilo katkı maddesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs/grupların deşifresi amacıyla sürdürülen çalışmada, 19 Eylül Cumartesi günü üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 35 kilo eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 43 kilo katkı maddesi, 13 bin 250 TL para, 3 adet silah ve 5 adet fişek ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli C.D., M.O.D., B.D. ve M.D. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O.D., B.D. ve M.D. ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.

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