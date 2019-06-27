Antalya'da 3'üncü Hastalıktan Ari İşletmesi açıldı

Antalya'da Hastalıktan Ari İşletmelerinin üçüncüsü Bekir Bey Çiftliği, Manavgat'ta açıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ve kurum amirleri Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen Hastalıktan Ari Hayvancılık işletmesinin açılışına katıldılar. Açılışta katılımcılara kısa bir konuşma yapan Özen, "Güvenilir gıdaya ulaşmak üretimden tüketime kadar geçen kontrollü bir süreci içerir. Bu kapsamda Hastalıktan Ari işletme ülkemiz hayvancılığına ve ekonomisine ağır kayıplar verdiren bulaşıcı brucellosis ve tüberküloz gibi hastalıklarının bulunmadığı işletmelerdir. İlimizde iki Hastalıktan Ari işletme bulunurken üçüncüsü olan Bekir Bey Çiftliğini Manavgat ilçemizde açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hastalıktan Ari işletmelerde elde edilen çiğ süt son tüketiciye doğrudan pazarlanabilir. Bu işletmelere Bakanlığımızca verilen diğer hayvancılık desteklerinin yanı sıra Hastalıktan Arilik desteği verilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından işletme sahibi Bekir Çakar'a Hastalıktan Ari İşletme belgesi takdim edildi. Açılışın ardından İl Müdürü Mustafa Özen, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve BATEM Müdürü Abdullah Ünlü tesiste incelemelerde bulundu.