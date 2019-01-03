Antalya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kumluca-Antalya D-400 karayolu Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kumluca yönüne giden Osman Taşdelen'in kullandığı 80 HC 292 plakalı otomobil, Kumluca'dan Antalya yönüne gitmekte olan Alper Gökçeoğlu'nun kullandığı 68 LC 009 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ardından Durali Uslu'nun kullandığı 07 V 8200 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Daha sonra Adnan Ballı'nın kullandığı 15 AE 909 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak savruldu. Savrulan araç refüje çıkarak takla attı. Kazada Durali Uslu, kızı Esra Uslu Karabulut, Alper Gökçeoğlu, Hasan Hüseyin Gökçeoğlu, Adnan Ballı ve Ramazan Özkan Kumluca Özel MEDiKUM Hastanesine Osman Taşdelen ve H.K. ise Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Osman Taşdelen daha sonra Özel MEDİKUM Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Esra Uslu Karabulut ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kumluca jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.