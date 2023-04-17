Antalya'da 4 aracın karıştığı, 7 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı

Antalya'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 genç kız acı içerisinde kalıp ağlarken, yabancı uyruklu 1 kadın da şoka girdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konyaatlı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Esin A. kontrolünde bulunan 07 AIH 851 plakalı otomobil, Yunus Emre Başkent kontrolünde bulunan 07 ABE 16 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada savrulan otomobiller, sürücüsü öğrenilemeyen 3 otomobile daha vurdu. Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 genç kız acı içerisinde kaldı, bir kadın şoka girdi

Kazada Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan iki genç kız içerisinde acı içerisinde yardım isterken gözyaşlarına boğuldu. Yabancı uyruklu bir kadın ise kaza dolayısı ile şoke girdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maddi hasarlı araçlar ise çekiciler tarafından olay yerinden kaldırıldı. Diğer taraftan kaza nedeniyle çevre yolu üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.