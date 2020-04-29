İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan şahıs, ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan şahıs, ölü bulundu. Polis, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi yan yolda tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonet içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Şahısta hareket belirtisi olmayınca ise sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 43 yaşındaki Orhan Barut olduğu belirlendi.


Barut'un cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Orhan Barut'un yaklaşık 9 yıl önce Mersin'den Manavgat'a geldiği, Kum yolu üzerinde Manavgat ırmak kenarında bulunan tersanelerde gündelik yevmiyeli işçi olarak çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da kamyonette yaşadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.