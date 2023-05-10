Antalya'da 4 farklı iş yerine elektronik ve kaçak sigara operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde polisin 4 farklı iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara, tütünle doldurulmuş makaronlar ile puro ele geçirildi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ile kaçak yollardan girişi sağlanan ve satışı yasak nitelikteki tütün ve tütün ürünleri ile elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisini aldı. Ekiplerin, 4 farklı iş yerine gerçekleştirdikleri operasyonda; 161 elektronik sigara, 322 kaçak sigara, 8 bin 640 doldurulmuş makaron, 15 puro ve puro tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahiplerine adli işlem yapıldı.