Antalya'da 4 kişinin saldırısında bıçakla yaralanan genç benzinliğe sığındı

Antalya'da 4 kişinin saldırısı sonucu bıçakla yaralanan genç, benzinliğe sığınıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Gebizli Mahallesi Termesos Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay G. (23) henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından sırt ve karın bölgesinden bıçaklandı. Yaralı Berkay G. bulvar üzerinde bulunan bir benzin istasyonun market bölümüne sığınarak yardım istedi. Market çalışanları durumu 112'ye bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Berkay G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.