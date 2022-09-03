Antalya'da 4 yıldızlı otelde, müşterilerin borçtan dolayı kesilen elektrik kesintisi tepkisi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin, ödenmeyen faturalarından dolayı elektriği kesilince, tatilciler otele tepki gösterdi. Yurtdışında olduğu öğrenilen otel sahibi, ‘Ben haram yemem, 3 tane çocuğum var' sözlerine telefonla konuştuğu tatilci, ‘Beyefendi sizin 3 çocuğunuz var, benim bir çocuğum var, otelin önünde arabada yatıyor' diyerek tepki gösterdi. Kaymakamın araya girmesiyle elektrik 8 sonra yeniden verildi.

Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde dün akşam saat 17.00 sıralarında ödenmeyen yaklaşık 300 bin liralık faturası nedeniyle elektrikler kesildi. Aralarında yabancılarında olduğu yaklaşık 150 tatilci ise mağduriyet yaşadı. Çalışanlardan bir bölümü oteli terk ederken, kalan görevliler ise otel sahibine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonla görüşülen ve yurt dışında olduğu öğrenilen otel sahibi sorunun çözüleceğini söyledi. Herhangi bir olay çıkma ihtimaline karşı otele jandarma ekipleri geldi. Otelde kalan tatilciler bir yandan sorunun çözülmesini beklerken, diğer taraftan acenteleriyle irtibat kurdu. Tur acentelerinin yetkilileri de otele gelerek bilgi aldı. Bazı tatilciler eşyalarını alıp otelden ayrılırken, bazıları da otel sahibine telefonla ulaşmaya çalıştı.

Otel sahibiyle telefonda görüşen bir tatilci, kendisinin otele 8 bin lira verdiğini belirterek, parasının iadesinin yapılmasını istedi. Otel sahibinin telefonda, ‘Sorunu çözmeye çalışıyorum. Ben haram yemem, benim 3 çocuğum var' demesi üzerine ismi öğrenilemeyen tatilci; “Beyefendi sizin 3 çocuğunuz var. Benim bir tane çocuğum var. Onu da şimdi sizin otelinizin önünde otomobilde yatırıyorum. Otelinize geldiğimizden beri her şey çok kötü. Ben aşçıyım, yemekten anlarım. Bize en az 3-4 günlük kalan yemekleri ısıtıp ısıtıp veriyorlar” dedi. Tatilci, otomobilde uyuyan çocuğunu gazetecilere gösterdi.

Otelde tatil yapan başka bir tatilci de, ailecek tatile geldiklerini ve mağdur olduklarını ifade ederek, “11 bin lira para ödedim. Şimdi yaşadığımız bu rezaleti görüyorsunuz. Bizim paramızı ödesinler gidelim” dedi.

Bir acente görevlisi de yabancı tatilcilere, otelde elektriğin açılması için girişimlerde bulunduklarını eğer elektrikler gelmezse kendilerini başka bir otele yerleştireceklerini anlattı.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'in girişimiyle, saat 01.00 sıralarında otele elektrik yeniden verildi.