Antalya'da 400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce Antalyalının meşalelerle katıldığı fener alayı, açılan 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla görsel şölene döndü. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar, Gülşen konserinde doyasıya eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı güzergahında fener alayı düzenlendi. Etkinliğe saatler öncesinden gelen Antalyalılar varyantta yerlerini aldı. Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Yol boyunca fener alayına katılan vatandaşlara evlerinde bulunan vatandaşlar da balkonlardan bayraklarla destek verdi. Gencinden yaşlısına 7'den 77'ye binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Gülşen konseri ile devam etti. Alanı dolduran Antalyalılar ve tatilciler şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından şarkıcı Gülşen'e, üzerinde Atatürk'ün yer aldığı ve "Hiç Şüphesiz Ki Antalya Dünyanın En Güzel Yeridir" sözlerinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.

“104 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

Konser öncesinde Antalyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, 104 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Varını yoğunu kaybetmiş, aziz vatanın dört bir yanı işgal altındayken, her şey bitti denildiği anda bile 7'den 70'e inançlı Türk halkı, topyekun verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum” dedi.

“Atatürk sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir ilham kaynağıdır”

Başkan Böcek konuşmasına şöyle devam etti: “Sevgili genç kardeşlerim, bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve eşsiz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir aradayız. Atatürk, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir ilham kaynağıdır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi daha ileriye taşımak siz gençlerle mümkün olacaktır. Her zaman olduğu gibi birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü biz gençlerle güçlüyüz. İşte bu yüzden, hayallerinizin, umutlarınızın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çok sevdiğiniz vatanınızdan gitmenize müsaade etmeyeceğiz. Ey Türk istikbalinin evladı! 19 Mayıs kuruluşa ve kurtuluşa olan inancın günüdür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür.”

“Türk milletine umutsuzluk yakışmaz, vazgeçmek yakışmaz, özellikle siz gençlere hiç yakışmaz” diyen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kıymetli yol arkadaşlarım! İşte bu yüzden sizlerden bir ricam var, 28 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve aydınlık yarınlar için en doğru kararı veriyoruz. Sana söz Atam, kurduğun cumhuriyeti, bıraktığın emaneti nice yüzyıllara taşıyacağız. Sana söz Atam, gençlerimizle birlikte inkılaplarından ayrılmadan, gösterdiğin hedefe hiç durmadan, yorulmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.”

Şarkıcı Gülsen ise umudunun gençlik olduğunu belirterek, konserine devam etti.