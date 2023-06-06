Antalya'da 41 ayrı suçtan 24 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antalya'da 41 ayrı suç kaydı bulunan ve 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda kullandığı araç durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.