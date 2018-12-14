Antalya'da 439 ton kömür il dışına çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya'da tüketilebilecek yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, havaların soğumasıyla kömür kamyonları, kömür satış yerleri ve merkezi sistem kömürle ısınan apartmanlarda denetimlerini sıkılaştırdı.

9 bin 550 ton kömür denetlendi

Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kömür kamyonlarından il girişinde numuneler alınırken, gezici ekipler de katı yakıt satış noktalarını denetliyor. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesine 2018 yılı içerisinde giriş yapan 318 adet kömür kamyonu denetime tabi tutuldu ve yaklaşık 9 bin 550 ton kömür denetimden geçirildi.

439 ton kömür il dışına çıkarıldı

Denetim işleminde her bir kamyondan kömür numuneleri alındı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olunan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda analize tabi tutuldu. Kriterlere uymadığı belirlenen 439 ton kömür il dışına çıkarıldı. 302 kömür kamyonuna ise Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi verildi.

Büyükşehir'den uyarı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik 270 kez denetim gerçekleştirdi. Yetkililer, daha kaliteli bir hava solumaları için Antalya Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyardı.