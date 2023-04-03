Antalya'da 45 ekip 112 personelle firari şahıslara eş zamanlı operasyon

Antalya'da 45 ekip 112 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 81 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri amirliklerince asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 45 ekip 112 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bul/kul, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit/hakaret" suçlarından 2 ile 5 yıl arası 10, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 30 olmak üzere, diğer yakalanan şahıslarla birlikte toplam 81 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.