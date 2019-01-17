Antalya'da 451 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Antalya'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminde 440 bin 715 öğrenci karne alacak. Sabahın erken saatlerinde okula koşan öğrenciler, karnelerini alabilmek için son zilin çalmasını bekleyecek.

18 Ocak'ta sona erecek olan 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde tatile girecek öğrencileri karne heyecanı sardı. Bu yıl Antalya ve tüm ilçelerindeki bin 629 okulda eğitim ve öğretim gören 451 bin 656 öğrenci karne alarak, 31 bin 741 öğretmenle birlikte yarıyıl tatiline girecekler.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda tören

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılması planlanan karne töreni, Muratpaşa ilçesine bağlı Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda saat 11.00 düzenlenecek. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Antalya'da bulunan bin 629 okuldan toplam 451 bin 656 öğrenci, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara koşarak karnelerini alabilmek için son zilin çalmasını heyecanla bekleyecek.

İkinci dönem 4 Şubat Pazartesi başlayarak, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.