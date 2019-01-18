Antalya'da 452 bin öğrencinin karne sevinci

Antalya 'da 452 bin öğrenci karne aldı. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'ndaki törene katılan Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Antalya'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşandı. 452 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu öğrencilere karnelerini verdi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte Antalya'da 451 bin öğrenci ve 32 bin iki haftalık tatile girdi. İl genelinde tüm okullarda karne heyecanı yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karne töreni ise Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın katılımıyla Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda yapıldı. Karne dağıtım töreninin yapıldığı birinci sınıf öğrencilerine üzerinde çeşitli motiflerin ve öğrencilere ait fotoğrafların bulunduğu karnelerini Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri dağıttı. Vali Karaloğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli oyuncaklar da verdi.

Ortaokul sınıflarını da gezen Vali Karaloğlu'na öğrenciler, ‘Antalya' şiiri okudu, türküler söyledi. Vali Karaloğlu, öğrencilere bol bol şiir okumalarını tavsiye etti.

"452 bin öğrenci karne aldı"

Törenin ardından konuşan Vali Münir Karaloğlu, eğitim öğretimin ilk yarısının tamamlandığı Antalya'da 452 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin yanında 32 bin öğretmenin de tatile gireceğini dile getiren Karaloğlu, “ Eğitim sadece öğrenci ve öğretmenlerin yürüttüğü bir faaliyet değildir. Eğitimin idareciler, velilerle birlikte topyekün yapılıyor. Bugün veliler karneler sadece çocukların başarılı yada başarısızlığı değil hepimiz için bir kar ne niteliği taşıyor. Başarısızlıktan çocuklarımızı, başarıdan hepimizi sorumlu tutmaya gerek yok. Başarı da başarısızlıkta hepimizin olması gerekir.”dedi.

"genç nüfusun eğitimi"

Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilmesinin öneminden bahseden Vali Karaloğlu,“Bu nüfusu iyi eğitirsek gelecek bizim olacaktır. Eğitime harcadığımız emek ve zaman çok önemlidir. Antalya'da da yeni eğitim vizyonu çerçevesinde gayretlerimiz var. Gelecekte eğitimimiz bundan daha iyi olacaktır. Öğrencilerimizin ikinci yarı yıla iyi şekilde gelmelerini bekliyoruz.”diye konuştu. Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin okul birincisi öğrencilere hediye ettiği beş yıldızlı otel tatilini kazanan öğrenciye de belgesini verdiklerini dile getirdi.

Vali Karealoğlu, okul bahçesinde bekleyen velilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.