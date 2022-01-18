İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da 474 adet sikke ele geçirildi

Antalya’da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 474 adet sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 474 adet sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik JASAT ve Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede H.Ö'nün elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, H.Ö'de çeşitli dönemlere ait 474 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.