Antalya'da 475 bin 412 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Antalya'da geçen yıl 9 Eylül Pazartesi günü başlayan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kentte bin 711 okulda 475 bin 412 öğrenci karne aldı.

Sömestr tatili olarak da adlandırılan yarıyıl tatili nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce, Konyaaltı ilçesindeki Abdurrahman- Neriman Bileydi Ortaokulu'nda saat 11.00'de karne töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı. İlk olarak ana sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Vali Karaloğlu, minik öğrencilere karne ve hediyelerini verdi. Ardından diğer sınıfları da ziyaret eden Karalğlu, velilerle birlikte öğrencilere karnelerini teslim etti. Karnelerini velileriyle birlikte kontrol eden öğrenciler, bir yandan da hediyelerini açtı. Karaloğlu, girdiği sınıflardaki öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekindi.

“Antalya eğitimi her geçen gün daha kaliteli hale geliyor”

Karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, Antalya'da 475 bin 412 öğrencinin, 39 bin 990 öğretmen ve bin 711 okulla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamladıklarını bildirdi. Tatile giren öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek iyi tatiller dileyen Karaloğlu, “İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak zinde bir şekilde 3 Şubat'ta başlayacak olan 2. Öğretim yılına başlamış olurlar. Antalya'da ilk yarıyılda çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Antalya eğitimi hem fiziki alt yapı olarak hem de içerik bakımından her geçen gün daha kaliteli hale gelerek devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de eğitimi daha ileri gittiği bir dönemi hep beraber yaşayacağız.” dedi.