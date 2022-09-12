Antalya'da 485 bin öğrenci, 35 bin öğretmen için ders zili çaldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Konyaaltı ilçesinde düzenlenen törenle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası ve Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Vali Yazıcı; “Eğitime dikkat çekerek iyi insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Törene Vali Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan, Kurum Müdürleri, okulu yaptıran hayırsever Fahrettin Sert, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Fatmagül Özpınar İlkokulu folklor ekibinin gösterisini izledi. Protokol konuşmalarının ardından Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nun açılış kurdelesini kesen Vali Ersin Yazıcı 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

“Tüm yavrularımızın başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum”

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe atılan en büyük imza olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Bugün 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılını açmış bulunmaktayız. Tüm yavrularımızın başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum. Öncelikle bu güzel okulu bize hediye eden Özpınarlar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Geleceğe öyle güzel ve kalıcı bir imza attılar ki hayatları boyunca hiç kaybolmayacak. Bu işi para ile yapılan bir iş olarak görmeyin. Bu sadece gönül işidir. Bu ülkede ve bu şehirde pek çok zengin insan var ama gönlü uygun olmayanlar bu hayrı yapamıyor. Ben gönlü güzel Özpınarlar ailesine devletim ve Antalya adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Okulların bin bir renkli güzel çiçeklerine kavuştuğunu belirten Vali Yazıcı; “Okullarımız da sizlerin seslerinin yankılanmasını özlemiştik. Sizleri burada görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Geleceğimiz gözlerimizin önünde ve biz bu nadide anlara şahitlik ediyoruz. Yavrularım, çok kıymetli ve milletimiz için çok değerlisiniz. Eğitim Öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Eğitime dikkat çekiyoruz”

Okulları en az öğrenciler kadar özlediğini ifade eden Vali Yazıcı; “Ben de sizler kadar heyecanlıyım, okulların açılmasını sizler gibi dört gözle bekledim. Buna şahit olan da birçok arkadaşım var. Çünkü ben her hafta 2 okula giderek öğretmenlerimizi motive etmek ve öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sağlamak adına tüm okulları geziyorum. Bildiğiniz gibi AHENK Projemiz ile de bütün çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazandığı bir Antalya hedefliyoruz. Bu güzel binalarda eğitimin niteliğini arttırmak adına 35 bin öğretmenimizle el birliğiyle diğer kurum ve kuruluşlarında dikkatini eğitime çekerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Sevgili çocuklar benim sizden tek bir ricam var. Kitap okumak her şeyin başıdır. Lütfen günde birkaç sayfa dahi olsa mutlaka kitap okuyun” şeklinde konuştu.

“Türk öğretmeni emanetine sahip çıkar”

Türk öğretmenlerinin ülkesine sevdalı olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Sevgili öğretmenlerim Antalya'da yaşayan 485 bin çocuğumuz, 35 bin öğretmenimize emanet. Ben Türk öğretmeninin emanete nasıl sahip çıktığını biliyorum. 31 yıldır bunu müşahede ediyorum. Ben öğretmenlerimin ülkesine vatanına milletine nasıl bağlı olduğunu biliyorum. Bu şehrin en kıymetlileri size emanettir. Gereğini yapacağınıza inanıyorum. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz için çalışmak şereflerin en büyüğüdür”

Eğitim her şeyin başı olduğunu belirten hayırsever Fahrettin Sert; “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için açtığımız bu ilim yuvasının hayırlı uğurlu olsun. Eğitimin her şeyin başında geldiği inancıyla yola çıkarak. Bu eseri topluma kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda kıymetli eşimin adını verdiğimiz Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulu'nu Antalya'mızın çocuklarına armağan edeceğiz. Ülkemiz için çalışmak şereflerin en büyüğüdür. Okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülke çok kıymetli ve bizlerin çok çalışması lazım” dedi.

İlk ders zilinin çalınmasının ardından anasınıfı,1'inci sınıf, 4'üncü sınıf ve satranç sınıfını ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.