İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 5 bin 232 şişe sahte alkol ele geçirildi

Turizm kenti Antalya’da yılbaşı öncesi 5 bin 232 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı öncesi 5 bin 232 şişe sahte alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kente sahte içki sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir kamyonda yapılan aramada 5 bin 232 şişe sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

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