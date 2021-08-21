Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da yapılan ‘Akdeniz Huzur Uygulaması' kapsamında 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İncelenen 133 araca ise 110 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Akdeniz Huzur Uygulaması' çalışması gerçekleştirildi. Birçok ilçede eş zamanlı yapılan uygulamada 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. 1 şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bin 31 araç incelendi, 133 araca 110 bin 450 TL para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çalışmada 500 iş yeri denetlendi.