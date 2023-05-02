Antalya'da 5 kilo 272 gram esrar, 19 bin 881 adet extacy hap ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 272 gram esrar, 19 bin 881 adet extacy hap, 7 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri uyuşturucu madde arzını önleyerek gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yürütülen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda; 213 araç sorgulanarak 23 araca idari yaptırım uygulandı. 7 araç ise trafikten men edildi. Bin 286 şahıs sorgulanarak aranması olan 12 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde suçlarından toplamda 12 olay meydana geldiği ifade dilerek 13 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda 5 kilo 272 gram esrar, 19 bin 881 adet extacy hap, 7 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.