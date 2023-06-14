Antalya'da 503 bin 389 öğrenci karne alacak

Antalya'da cuma günü 503 bin 389 öğrenci karne alacak. 12'nci sınıftan mezun olan 24 bin 273 öğrenci ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) girecek.

Antalya'da bin 805 okulda 70 bin 132 okul öncesi, 162 bin 101 ilkokul, 151 bin 197 ortaokul ve 119 bin 959 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 503 bin 389 öğrenci karne alacak. 36 bin 285 öğrenci 8. sınıflarını tamamlayarak ortaöğretim (lise) kademesine adım atacak. Ayrıca hafta sonunda 12. sınıftan mezun olan 24 bin 273 öğrenci Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) girecek. Deprem bölgesi illerinden gelerek şehirdeki okullarda misafir edilen 14 bin 878 öğrenci de karnelerini alacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı yıl sonu mesajının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğrencilere seslenerek şu ifadelere yer verdi:

“Uzun soluklu bir yılı daha başarı, azim ve çalışkanlıkla tamamlandınız. Hayatınızın bilgiye açılan bir kapısından daha geçtiniz. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yaptığınızdan ve sorumluluklarınızı elinizden geldiğince yerine getirdiğinizden eminim. Hepinizle ayrı ayrı çok gurur duyuyorum. Ve bir şeyi bilmenizi isterim ki, aldığınız karneler sizin kimliğiniz değil, sadece kendinizi geliştirmek, eksiklerinizi gidermek ve başarılarınızla gurur duymak için bir fırsattır. Eğitim-öğretim bunun vardır. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sevgili çocuklarım, unutmayınız ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Tatil süresince okulda öğrendiklerinizin üzerine ekleyerek, kitaplarla dostluğunuzu pekiştirerek, yeni bilgi ve becerilerle gelişmeye devam ederek öğrenme yolculuğunuzu sürdürmeniz çok önemlidir. Bu konuda Milli Eğitim olarak biz her şart ve zamanda, ailelerinizin de desteğiyle yanınızdayız.”

"Sizlere kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz"

Gençlerin Türkiye'nin yarınlarının parlayan yıldızları olduğunu belirten Çalışkan, “Sağlıklı, mutlu, başarılı ve hayallerini gerçekleştiren bireyler olmanız bizler için çok önemli. Bu nedenle, tatilde güzelce dinlenin, sevdiklerinizle güzel vakitler geçirin, sizi mutlu eden ve geliştiren etkinliklere katılarak kendini geliştirmeye devam edin. Bizler, daha iyi bir dönem çalışmaya devam ediyoruz. Ve sizlere kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz. Değerli eğitimcilerimiz; sizler ülkemizin yarınlarını inşa edenlersiniz. Çocuklarımız için gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ve hepinize teşekkür ederim. Öğretmen olarak sadece eğitimde değil, milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda var gücünüzle ettiğiniz hizmetler takdire şayandır. Antalya'mızda imza attığımız her başarı ve örnek projede varlığınız çok kıymetlidir. Güzel Türkiye'mizin yarınları için sizlerle yol almaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Velilere de seslenen Çalışkan, “Sizler, biz eğitimcilerin en önemli yol arkadaşlarısınız. Destek ve varlığınız bizler için paha biçilmez. Gözbebeği evlatlarınızı yetiştirirken bizlerle dayanışma içinde olduğunuz için çok teşekkür ederim. En az çocuklarımız kadar sizler de tatili hak ettiniz” dedi.