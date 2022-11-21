Antalya'da 57 ekip ve 140 personelle aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon

Antalya'da aranan şahıslara yönelik polisin 57 ekip ve 140 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 73 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde 18 Kasım Cuma günü asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik, 57 ekip ve 140 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, aralarında “Kasten Yaralama, Yağma, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yoksun Kılma, Resmi Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti/Bulundurma/Kullanma, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçlarından aranan ve 5 ila 10 yıl arası 11 şahıs, 2 ila 5 yıl arasında 14, 2 yıl altında 23 şahıs olmak üzere hapis cezaları bulunan toplam 73 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.