Antalya'da 588 adet kaçak kol saati ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL olan, toplam 588 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan 3 işletmeye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim ve arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL olan toplam 588 adet çeşitli markalara ait gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Manavgat Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gümrük kaçağı saatlere el konuldu, şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.