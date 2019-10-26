Antalya'da 5'inci turizm günleri başladı

Antalya'da düzenlenen, "5'inci Turizm Teknolojileri Günleri' etkinliğinde 35 sponsor firma ve 550'yi aşkın katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte, turizm sektöründeki teknolojik gelişmeler katılımcılara aktarıldı.

Etkinlikte yer alan sunumlarda "Bilişim Teknolojilerin Geleceği", "Siber Güvenlik", "Kişisel Verilerin Korunması", "Yerli Bilişim Endüstrisi'nin geliştirilmesi ve Milli Yazılımlar", "Dijital Pazarlama ve Turizm Sektörü", "Bilgi Güvenliği", "Turizm Yazılımları", "Kişisel Gelişim", "Turizm ve Sağlık", "Dijital Endüstri" konuları ele alındı.

“Görüşme fırsatı buluyoruz”

Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şube Başkanı Ersen Gençaslan yaptığı açılış konuşmasında, 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği'nin 2009 yılında faaliyete geçirdiği Antalya Şubesi olarak, 5.defa düzenledikleri Turizm Teknolojileri Gününde 35 sponsor firma ve 550'yi aşkın katılımcı ile biraya geldiklerini söyledi. Gençaslan, “Geçen senelerde olduğu gibi buluşmalarımıza her yıl giderek artan bir talep bulunmaktadır. Türkiye'nin hatta dünyanın, Turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da turizmle ilgili özellikle bilişim teknolojileri çözümlerini bir arada görüşme fırsatı buluyoruz” dedi.

“Ürünler ve hizmetler geliştirmeliyiz”

Sektörde yaşanan teknolojik gelişmelerin ağırlıklı olarak dijital teknolojilerde yaşandığını da söyleyen Gençaslan, “2018'deki seyahat rezervasyonlarının yüze 82'si, insan etkileşimi olmadan, bir web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla tamamlamıştır. Bir misafir adayı tüm dijital süreçlerden geçerek kendi tatil sürecini kimseye temas etmeden tamamlayabilmektedir. Artık çağ milenyum kuşağının etkin olduğu dijital bir çağdır. Bu kuşak küresel piyasanın yüzde 27'sini yani yaklaşık 2 milyar insanı temsil etmektedir. Bunun farkına varıp bu kuşakları daha iyi anlayarak ürünler ve hizmetler geliştirmeliyiz” diye konuştu.

“Teknokent, turizm teknolojilerinin kümelendiği bir yerdir”

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise, Türkiye Bilişim Derneği ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Teknokent olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yavuz, “Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent olarak şu bilgileri vermek istiyorum. Antalya Teknokent, Bin 100 personelin çalıştığı, bunların 800 tanesinin ARGE personeli olduğu ve yüzdesel olarak baktığımızda da yüzde 60'nın Bilişim ve yazılım sektöründe çalıştığı şirketler olduğunu düşündüğümüzde bu yüzde 60'ınında yüzde 50'sinin Travel Teknolojilerinde çalıştığını düşündüğümüzde Türkiye'nin en büyük turizm teknolojilerinin kümelendiği bir yerdir” ifadelerini kullandı.

5'incisi gerçekleştirilen etkinliğin sürdürülebilir olmasındaki öneme değinen Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Genel Başkan Rahmi Aktepe, Antalya Bölgesinde turizm yazılımcılarının önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Bu başarılarda yazılımcıların yüzde 80 kullanım alanı bulduklarına dikkat çeken Aktepe “Türkiye Bilişim Derneği olarak turizme büyük önem veriyoruz. İthalat ve ihracatın arasındaki açığın kapatılmasında turizmin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu teknolojileri geliştirip ülke olarak ön plana çıkmak zorundayız. Turizmde önemli bir rekabet söz konusu. Türkiye bunu başarıyor ama istenilen bir seviyede mi değil? Sadece yatak kapasitesi ve doğal güzellikleri ile olmuyor. Dünyada bir algı olayı var. Bu algının ortadan kaldırılması için sosyal medya ve internetin önemli bir rolü var. Biz bunun turizm alanında ciddi anlamda kullanmak zorundayız: Rekabette ön plana çıkmak istiyoruz” diye konuştu.