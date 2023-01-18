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Antalya'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldıEkipler, Bozova Mahallesi’nden N.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı


Ekipler, Bozova Mahallesi'nden N.D. isimli şahsın bahçesinde bulunan bin 500 TL değerindeki su saatinin çalınması, E.B. isimli şahsa ait ceviz bahçesinden bin 500 TL değerindeki su saatinin çalınması, M.K. isimli şahsın evinin deposundan 150 metre uzunluğunda 2 bin TL değerindeki makara elektrik kablosunun çalınması, O.M. isimli şahsın evinin depo kısmından 2 bin 100 TL değerindeki 3 adet su sayacının çalınması, Çomaklı Mahallesi'nden G.K. isimli şahsın bağ evinden su sayacının çalınması ve Yakaköy Mahallesi'nden R.Y. isimli şahsın evinden 2 adet su sayacının çalınması olayları ile ilgili olarak harekete geçti. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayların M.K., B.S. ve K.A.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şahısların yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

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