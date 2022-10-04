Antalya'da 6 kilo 512 gram metamfetamin ele geçirildi: 7 gözaltı

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 512 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Ekim Pazar gününde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 şahsın araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; 6 kilo 512 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 5 bin 300 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.