Antalya'da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı etkinlikte Jandarma trafik timleri önce okulda 600 öğrenciye Trafik Dedektifi eğitimi verdi. Eğitimde temel trafik kuralları, okul servis araçlarında hareket tarzı, emniyet kemeri, kask, yaya ve okul geçidi eğitimleri verildi. Eğitim sonunda öğrenciler topluca trafik andını okudu. Eğitim sonunda Vali Ersin Yazıcı öğrencilere Trafik Dedektifi kartlarını verdi. Öte yandan, Jandarma motorize trafik timleri tarafından sivil motosiklet kullanıcılarına motosiklet güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla bitiren 300 sürücüye Vali Ersin Yazıcı tarafından kask hediye edildi.