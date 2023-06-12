Antalya'da 62 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 42 ekip ve 103 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bul/kul, yoksun kılma, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 11 şahıs, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 16 şahıs olmak üzere toplam 62 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.