Antalya'da 6.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Tatbikatın bu yılki afet plan senaryosu 6.2 büyüklüğündeki deprem oldu.

Gerçeğini aratmayacak bir tatbikat gerçekleştiren SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu sene gerçekleştirdiği afet planı senaryosunu deprem üzerine kurdu. Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünün Medikal Kurtarma Ekibi UMKE, Antalya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen tatbikat saat 14.00'de başladı. Hastanede gerçekleştirilen tatbikatta hareketli dakikalar yaşandı.

Hastane saha tatbikatı senaryo ve müdahale planına göre merkez üssü Antalya ili Kemer ilçesi olan 6.2 şiddetinde deprem oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasının 1. katında bulunan Erişkin Yoğun Bakım 1 servisinde yangın ihbarı yapıldı. Yine senaryo gereği Kemer Devlet Hastanesinin ciddi hasar gördüğü ve hasta kabulü yapılamadığı, yoğun bakım ve servis hastalarının şehir merkezindeki hastanelere sevkinin gerçekleştirileceği 112 komuta merkezi tarafından bildirildi. Sarsıntı sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde solvent üretimi yaptığı bilinen laundry fabrikasında kimyasal sızıntı olduğu ve müdahale sırasında bulaşa maruz kalan 5 personel 112 tarafından hastaneye yönlendirildi. Senaryo devamında Erişkin 1 Yoğun Bakım ve dumandan etkilenme ihtimali bulunan Yeni Doğan Yoğun Bakımının tahliye talimatı verildi. Tatbikatta dumanların çıkmasıyla birlikte hastaneye tahliye kararı verilip 112 ve itfaiyeye haber verildi. Çok geçmeden hastaneye AFAD, 110 ve sağlık ekipleri geldi. Hastane, Afet ve Acil Durum Ekibi tarafından tahliyeye hazır hale getirilerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) ekibi tarafından tahliye gerçekleştirildi.

Afet Planı Senaryosu: Deprem

Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği bu yıl depremin konu olduğunu belirten SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sivil savunma uzmanı Naci Aksoy, "Amacımız yaralılara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi ve en kısa sürede en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Eğitime katılım memnuniyet verici"

Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Kemal Kiraz da, olası bir afet durumunda 'krize müdahale yönetiminin' nasıl yapılacağı konularının tatbik edildiğini söyledi. Hastanede çıkabilecek olası bir afet durumuna karşı hazır olunması için tatbikatın yapıldığını, bütün teknik önlemlerin alındığını, çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini belirten Kiraz, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ve tatbikat sonrasında hastane personelinin bu tür afet ve felaketlere hazır olmaları bakımından her yıl yapılan tatbikatlara katılımının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"Personele uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi"

Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.