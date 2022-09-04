Antalya'da 62 milyon 500 bin domates fidesi toprakla buluşuyor

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde 25 bin dönüm alanda 62 milyon 500 bin domates fidanı toprakla buluşuyor.

2022 - 2023 örtü altı sebze üretim sezonun başladığı Kumluca ilçesinde 62 milyon 500 bin domates fidanı ilk dikimlerle toprakla buluşmaya başladı. İlçede 25 bin dönüm domates, 15 bin dönüm biber, 8 bin dönüm salatalık, 5 bin dönüm patlıcan, 2 bin dönüm kabak olmak üzere, toplam 55 bin dönüm alanda örtü sebze üretimi yapılıyor. Seralara dikilen fidanlara önce sifon ile can suyu veriliyor. 2 gün sonra da damlamalardan ihtiyaç suyu veriliyor.

Çiftçi Bayram Çetiner (30), “2022-2023 örtü altı sebze üretim sezonuna başladık. Domateslerimizi toprakla buluşturduk. Havalar sıcak. Sıcak havada yoğun bir telaş yaşıyoruz” dedi. Üretici Ayşe Sarıkayalı (60) ise, “2022-2023 örtü altı sebze üretim sezonuna başladık. Domateslerimizi toprakla buluşturuyoruz. İnşallah domatesler para eder de biz de bir ekmek parası kazanırız” sözlerine yer verdi.