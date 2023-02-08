Antalya'da 64 yaşındaki şahıstan 10 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 64 yaşındaki şahıstan 10 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesinde 64 yaşındaki Şükrü Güvenilir, 10 gün önce gece saatlerinde evinden çıktı. Otomobiliyle evden ayrılan Güvenilir'e bir süre sonra yakınları telefonla ulaşmak istese de başarılı olamadı. Tüm aramalara rağmen bir sonuç alamayan akrabalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Aradan geçen 10 güne rağmen Güvenilir'den bir haber alamayan yakınları gelecek güzel bir haber bekliyor. Polisin yaşlı adamı bulmak için çalışmaları devam ediyor.