İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları geçici süreyle durduruldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulamanın tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu. Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir sürü durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.