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Antalya'da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi

Antalya’da kaçak içki imal edilen iki adreste yapılan aramada 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi.

Antalya'da kaçak içki imal edilen iki adreste yapılan aramada 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi. Olayın şüphelisi C.F.T. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan bir tekel büfesinde ve Ermenek Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak ve sahte içki imal edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Söz konusu adreslerde İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 1 litrelik şişeler halinde 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi. Olay şüphelisi C.F.T. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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